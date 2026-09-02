Крупное помещение для бизнеса выставили на торги в Строгине

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение для бизнеса площадью 385,1 квадратного метра выставили на открытый аукцион в районе Строгино. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Объект находится по адресу улица Исаковского, дом 39, корпус 1. Помещение расположено на первом этаже жилого дома и имеет отдельный вход.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в помещении можно открыть хореографическую школу, культурный центр, спортивный комплекс с зонами отдыха или другую организацию на усмотрение инвестора. Близость к парковым зонам и набережной Москвы-реки может положительно повлиять на востребованность будущего проекта.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 24 сентября. Сами торги пройдут 6 октября на электронной площадке "Росэлторг".

Тем временем на улице Дмитрия Ульянова предпринимателям предлагаются пять коммерческих помещений. Их площадь варьируется от 177 до 329,1 "квадрата". Четыре помещения находятся на первых этажах жилых домов, еще одно – в подвале. Объекты подходят для размещения офисов, магазинов, спортзалов и других бизнес-проектов.