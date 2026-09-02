Фонтанный комплекс "Годы войны" в Москве промоют перед Днем города

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Дня города специалисты промоют фонтанный комплекс "Годы войны" на главной аллее парка Победы на Поклонной горе. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это один из самых больших столичных фонтанов. Он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны.

Комплекс состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш из темно-красного гранита, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй.

В ходе работ сооружение очистят щетками от загрязнений, после чего промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Промывку выполнит бригада из пяти человек с использованием поливомоечной машины.

Всего ко Дню города планируется промыть более 2 тысяч объектов: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

В частности, специалисты очистят свыше 100 транспортных тоннелей, в том числе Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, а также тоннели Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения.