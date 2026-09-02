ВС РФ поразили логцентр в Киевской области с товарами двойного назначения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие вечером 1 сентября ударили по логистическому центру "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, на складах центра хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения. Речь идет в том числе о комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

Кроме того, ночью 2 сентября в Одессе и Одесской области были нанесены удары по четырем объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали функционирование украинских портов.

В Минобороны добавили, что в порту Одесса были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для ВСУ, а также склады с военно-техническим имуществом.

Ранее военнослужащие России поразили логистический центр для хранения и распределения военных грузов в населенном пункте Усатово Одесской области. Кроме того, были нанесены удары по сухогрузам в порту Южный и Черном море. Для этого бойцы задействовали ударные дроны.