Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее авиагавань работала по согласованию с уполномоченными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.

Однако затем в аэропорту ввели ограничения на полеты. Аэровокзал временно не принимал и не выпускал воздушные суда.