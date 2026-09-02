Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о цифровой гигиене на рабочем месте

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Для защиты личных и корпоративных данных на рабочем месте необходимо соблюдать цифровую гигиену. Об этом сообщили эксперты столичного проекта "Перезвони сам" на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты порекомендовали правильно создавать и хранить пароли, распознавать фишинговые сайты, осторожно использовать чат-боты с генеративным искусственным интеллектом и настраивать приватность в соцсетях и мессенджерах.

"По аналогии с обычной гигиеной, которая защищает организм от болезней, цифровая гигиена снижает риски стать жертвой мошенников, компьютерных вирусов или утечек информации. Это простой комплекс повседневных правил и технических мер для защиты персональных данных в интернете", – рассказала руководитель проекта столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Она отметила, что особенно важно соблюдать эти правила на фоне развития искусственного интеллекта. По ее словам, нейросети позволяют злоумышленникам создавать письма без ошибок, подделывать голоса коллег и руководителей, а также анализировать попавшие в сеть переписки и данные из соцсетей, чтобы подобрать подходящий момент для атаки.

Безопасные пароли и защита телефона

Эксперты советуют использовать разные пароли для разных сервисов. Если злоумышленники получат доступ к одному коду, использование его в других аккаунтах может привести к компрометации сразу нескольких учетных записей.

Для личных и рабочих задач рекомендуется использовать отдельные аккаунты, почту и мессенджеры. Пароль должен содержать не менее 12 символов. Хранить его специалисты советуют в менеджере паролей или на физическом носителе с ограниченным доступом.

Необходимо также следить за безопасностью мобильного телефона: своевременно обновлять антивирус, блокировщик спама и определитель номера. Мошенники могут отправлять поддельные письма и СМС со ссылками на вредоносное программное обеспечение или представляться сотрудниками технической поддержки. Под предлогом обнаружения взлома они могут попросить назвать код из СМС или установить приложение для удаленного доступа.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, следует проверять адрес отправителя, не сообщать посторонним коды подтверждения и устанавливать приложения только из проверенных источников. Общаться с технической поддержкой эксперты рекомендуют исключительно через официальные каналы.

Признаки фишинга

Осторожность следует соблюдать и при переходе по ссылкам из электронной почты, соцсетей, СМС и рекламы. Они могут вести на фишинговые сайты, созданные для кражи персональных данных и денег.

На поддельный ресурс могут указывать отличия адреса от настоящего в одном или нескольких символах, лишние поддомены, а также отсутствие протокола HTTPS и значка замка в адресной строке. Дополнительно эксперты советуют проверить сертификат безопасности сайта.

Для этого нужно нажать на значок замка, открыть сведения о сертификате и посмотреть поле "Кому выдан". Если сертификат оформлен на частное лицо, а не на официальную организацию, это может свидетельствовать о мошенническом ресурсе.

Если адрес сайта оказался официальным, но браузер показывает уведомление "Соединение небезопасно", может потребоваться российский сертификат безопасности. Он шифрует передаваемые данные и подтверждает защищенность соединения от перехвата. Установить сертификат можно самостоятельно или воспользоваться "Яндекс Браузером", который поддерживает их по умолчанию.

Безопасное использование нейросетей

Отдельное правило цифровой гигиены касается работы с генеративным искусственным интеллектом. Эксперты напоминают, что в публичные нейросети нельзя загружать корпоративную информацию, в том числе бизнес-планы, базы клиентов, проекты бюджетов, стратегии развития, логистические схемы и условия контрактов.

Такие сведения могут относиться к интеллектуальной собственности или коммерческой тайне компании. При попадании в публичную нейросеть они могут быть использованы для дообучения модели, а их фрагменты впоследствии потенциально могут стать доступны другим пользователям.

Для работы с корпоративной информацией специалисты рекомендуют использовать внутренние ИИ-инструменты, которые работают в защищенном контуре. Также можно применять локальные нейросети с открытым исходным кодом, развернутые непосредственно на устройстве или внутреннем сервере компании. В этом случае данные не покидают периметр организации, а исходный код модели можно проверить на наличие уязвимостей.

Приватность в соцсетях

Снизить риск утечки данных помогают и настройки приватности в соцсетях и мессенджерах. Пользователям советуют ограничить видимость профиля, запретить сообщения от незнакомцев и включить двухфакторную аутентификацию.

Не стоит публиковать документы, скриншоты и фотографии с коммерческой информацией, а также снимки с геотегами из офиса. Такие цифровые следы могут помочь злоумышленникам определить место работы и должность человека и использовать эти сведения для создания убедительной легенды при мошенническом звонке или переписке.

Кроме того, личные аккаунты в соцсетях и мессенджерах не рекомендуется использовать для рабочей переписки и пересылки документов. Для этого следует применять корпоративные сервисы с дополнительной защитой от взлома. Не стоит также передавать корпоративные и финансовые сведения при подключении к публичным Wi-Fi-сетям, например в кафе, вместо защищенной офисной сети.

Ранее в МВД рекомендовали владельцам банковских карт устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам и суточные лимиты на снятие наличных и переводы, чтобы снизить риск хищения денег. Сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Особенно это актуально для карт с крупными накоплениями и нерегулярными пополнениями.