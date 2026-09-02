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02 сентября, 07:59

Политика

Авиапассажиропоток между Россией и Индией за полгода вырос на 12%

Фото: depositphotos/Shebeko

Авиационный пассажиропоток между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 12%. Об этом сообщили в Минтрансе РФ по итогам переговоров Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС, передает ТАСС.

В ходе встречи лидеры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в транспортной сфере. Отдельное внимание уделили наращиванию морских перевозок между странами по Северному морскому пути.

Кроме того, возможным направлением оптимизации транспортных процессов назван обмен опытом и сопряжение цифровых логистических платформ России и Индии.

Также обсуждалась подготовка специалистов для железнодорожной отрасли. В Минтрансе добавили, что Российский университет транспорта может обеспечить обучение высококвалифицированных кадров для данного сектора Индии.

Между тем осенью прямые рейсы для россиян будут доступны в 42 страны. Большинство маршрутов приходится на Западную Азию, а в Южной Азии доступны перелеты в шесть стран. В планах находится запуск новых направлений в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку.

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