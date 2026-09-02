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02 сентября, 07:25

Общество

Минтруд назвал жилье одним из ключевых факторов для семьи при рождении ребенка

Фото: depositphotos/AllaSerebrina​

Жилье остается в тройке-пятерке ключевых факторов, влияющих на решение семьи о рождении ребенка. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Жилье – еще один из факторов, на самом деле сегодня гораздо более важный, чем выплаты", – приводит слова Баталиной ТАСС.

Она отметила, что, согласно опросам населения, жилье устойчиво, независимо от территории, входит в топ ключевых факторов.

Ранее Минфин принял решение оставить без изменений условия льготной семейной ипотеки. Решение о переменах в данной программе будет принято не ранее 1 октября. Сейчас ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования.

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