Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1 127 человек

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Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 1 127 человек. Об этом сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, тела погибших были извлечены в некоторых районах страны, а также на территории соседней Индии.

В пострадавших от наводнения районах спасателям удалось эвакуировать 6 541 человека. Еще 4 858 человек числятся пропавшими без вести, уточнили в полиции.

В Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции.