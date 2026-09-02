02 сентября, 07:41Происшествия
Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 1 127 человек
Фото: ТАСС/AP Photo/Rajesh Kumar Singh
Число погибших в результате наводнения в Непале достигло 1 127 человек. Об этом сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на полицию.
По данным издания, тела погибших были извлечены в некоторых районах страны, а также на территории соседней Индии.
В пострадавших от наводнения районах спасателям удалось эвакуировать 6 541 человека. Еще 4 858 человек числятся пропавшими без вести, уточнили в полиции.
В Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.
Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва внимательно следит за ходом поисково-спасательной операции.
Новости мира: число жертв наводнений в Непале превысило 1 000 человек