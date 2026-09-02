Мантуров: механизм временного управления может применяться и к контролирующим лицам

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Механизм временного управления может задействоваться не только в отношении отдельных предприятий, но и в отношении контролирующих их лиц. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026 заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что объем имущества или долей в уставном капитале, подпадающих под временное управление, будет определяться исходя из задач по обеспечению безопасности функционирования или восстановления объекта.

Согласно указу Владимира Путина, правительство получает право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечили безопасность, нарушили требования по защите или затянули восстановление предприятий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что указ главы государства направлен на обеспечение антидроновой безопасности предприятий.