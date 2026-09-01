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01 сентября, 23:57

Политика

Путин заявил, что указ о защите объектов инфраструктуры не значит национализацию

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что указ о защите объектов критической инфраструктуры не предполагает национализации. Об этом российский лидер высказался на пресс-конференции на саммите ШОС в Киргизии.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, подобные мысли "нужно выбросить из головы". Глава государства подчеркнул, что речи о переходе активов в собственность государства не идет.

Согласно указу президента, правительство получило право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечили безопасность, нарушили требования по защите или затянули восстановление предприятий.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что данное решение направлено на обеспечение антидроновой безопасности предприятий.

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