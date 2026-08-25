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25 августа, 13:32

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Песков: указ о критической инфраструктуре обеспечит антидроновую безопасность

В Кремле объяснили указ о безопасности объектов критической инфраструктуры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Указ о безопасности объектов критической инфраструктуры направлен на обеспечение антидроновой безопасности предприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, в том числе антидроновой.

Он также отметил, что правительство будет анализировать ситуацию и вносить предложения по конкретным объектам. Там, где меры безопасности не принимаются в критических областях, будут подготовлены соответствующие предложения, которые затем оформят в виде конкретных решений.

Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ" 24 августа. Согласно документу, власти РФ могут вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности.

Кроме того, это решение может приниматься при задержке восстановления объектов. В перечень критической инфраструктуры вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ.

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