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25 августа, 13:18

Происшествия

Один человек погиб и 123 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе

Фото: MAX/Mash

Один человек погиб, еще 123 пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Там добавили, что 19 пострадавших с травмами средней и высокой степени были направлены в медучреждения города Свободного. Еще 104 человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями – порезами и ушибами.

Как уточнили в пресс-службе, погибший был гражданином Китая. Его семье окажут поддержку, в том числе материальную.

О пожаре на территории стройплощадки АГХК стало известно 25 августа. Для обеспечения безопасности сотрудники остановили оборудование, которое находилось в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

В настоящий момент пожар локализован. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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