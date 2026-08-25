Один человек погиб и 123 пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе

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Один человек погиб, еще 123 пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Там добавили, что 19 пострадавших с травмами средней и высокой степени были направлены в медучреждения города Свободного. Еще 104 человека обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями – порезами и ушибами.

Как уточнили в пресс-службе, погибший был гражданином Китая. Его семье окажут поддержку, в том числе материальную.



О пожаре на территории стройплощадки АГХК стало известно 25 августа. Для обеспечения безопасности сотрудники остановили оборудование, которое находилось в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

В настоящий момент пожар локализован. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

