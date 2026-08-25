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25 августа, 12:36

Город

Реконструкцию Малого Каменного моста в Москве завершат в 2027 году

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Реконструкция Малого Каменного моста в центре Москвы завершится в 2027 году. Работы проводятся параллельно со строительством пешеходного моста на Болотной набережной, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, которые привела пресс-служба комплекса горхозяйства, решение об обновлении было принято после обследования, которое указало на наличие повреждений из-за большой транспортной нагрузки.

В ходе работ специалисты починят плиты пролетного строения, полностью заменят асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы. Также обновят облицовку из гранита и установят новое парапетное ограждение. Сейчас они очищают поверхности и монтируют кабельные линии для добавления архитектурно-художественной подсветки.

При этом полностью перекрывать движение не станут, ограничения начнут вводить поэтапно, закрывая полосы постепенно. Благодаря работам будут восстановлены несущие характеристики конструкций и обеспечится безопасная эксплуатация моста.

За последние 14 лет на всех объектах мостового хозяйства города проводили различные виды ремонта, что продлило срок их службы и обеспечило подходящие условия для движения.

Ранее в Москве обновили асфальтобетонное покрытие на участке улицы Большой Полянки от Малого Каменного моста до Якиманского проезда. Всего специалисты заменили порядка 8 тысяч квадратных метров покрытия. Ремонт проводился в основном по ночам, чтобы не мешать водителям.

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