Уголовное дело возбуждено после пожара на Амурском газохимическом комплексе

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Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Ведомство контролирует установление обстоятельств возгорания, также организована проверка. На место ЧП выехал первый заместитель прокурора области Денис Герасимов.

"Надзорное ведомство обеспечит всестороннее и объективное изучение обстоятельств произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.

В свою очередь, в пресс-службе АГХК заявили, что специалистами мобильных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Рисков распространения огня нет.

Пожар на территории стройплощадки АГХК произошел 25 августа. Для обеспечения безопасности сотрудники остановили оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

В результате возгорания пострадали пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Их доставили в больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести. В настоящее время пожар локализован.