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25 августа, 11:57

Общество

Запертого в камере хранения котенка спасли на Ленинградском вокзале в Москве

Фото: телеграм-канал "Темникова Юлия"

Сотрудники Ленинградского вокзала спасли котенка, запертого в камере хранения. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

По ее словам, животное обнаружили в одной из камер хранения. Оказалось, что именно там котенка оставили и закрыли. Услышав жалобный писк, работники вокзала достали питомца, накормили и напоили его.

"Благодаря бдительности работников удалось избежать несчастного случая – котенка забрали, и теперь у него любящие хозяева и безопасный дом", – добавила заместитель начальника Московского метрополитена.

Темникова напомнила, что российское законодательство запрещает жестокое обращение с животными и обязывает владельцев заботиться о своих питомцах. За нарушение этих требований предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Замначальника Московского метрополитена подчеркнула, что оставлять животных в камерах хранения недопустимо. По ее словам, даже непродолжительное нахождение в закрытом пространстве без воды и возможности выбраться может угрожать здоровью и жизни питомцев.

Она также отметила, что на Ленинградском вокзале для пассажиров с питомцами круглосуточно работает специальный зал ожидания и комната для ухода за животными. Темникова призвала сообщать сотрудникам вокзала о животных, которые оказались в опасности или остались без присмотра.

Ранее сотрудники "Мособлпожспаса" спасли кошку, которая застряла лапой в решетке радиатора в подмосковной Дубне. Хозяйка животного сообщила, что пыталась самостоятельно помочь питомцу, но каждое движение только усиливало панику у кота.

В результате женщина вызвала спасателей, которые зафиксировали животное, чтобы оно не навредило себе, а затем с помощью слесарного инструмента расширили проем решетки и освободили застрявшую лапу. Кошка не пострадала. Однако хозяйке питомца потребовалась психологическая помощь.

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