Канье Уэст получил предоплату за концерт в России и пока не отменил приезд

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Американский рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за выступление в России и пока не отменил свой визит. Об этом РИА Новости заявила гендиректор агентства Say Agency, которое является организатором мероприятия, Анна Субчева.

"Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты", – пояснила она.

Субчева также призвала подождать появления новой информации, так как после новостей о возможной отмене концертов не прошло и суток.

Потенциальная выручка организаторов от продажи билетов могла составить около 4 миллиардов рублей, передает Life.ru со ссылкой на SHOT. В то же время судьба двух концертов все еще не определена.

Концерты Уэста должны были состояться на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей начали продавать 17 августа. Наиболее дешевые из них раскупили в кратчайшие сроки.

Однако 24 августа представители "Газпром Арены" сообщили, что не заключали договор на проведение мероприятий. В связи с этим они не могут состояться на стадионе.

В Say Agency заявили, что договор должен был быть подписан до 27 августа. По словам Субчевой, уже получена техническая спецификация, а документ находится у агентства на руках.

Вернуть деньги за билеты сейчас не получается. Такое действие недоступно. При этом на официальном сайте турне рэпера концерты в России все еще числятся. В качестве места проведения пока указана "Газпром Арена".

