Организаторы концертов Канье Уэста в России рассказали о сложном райдере рэпера

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Информацию подтвердил директор музыканта, а также российское концертное агентство. Однако мнения в обществе по поводу приезда мировой звезды разделились. Подробности – в материале Москвы 24.

"Каждое шоу отличается от предыдущего"

Фото: ТАСС/EPA/MERCEDES ORTUNO

Американский рэпер Канье Уэст выступит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Билеты поступили в продажу практически сразу после анонса, их стоимость варьировалась от 9 до 160 тысяч рублей. При этом самые дешевые раскупили за час.

Позже концертный менеджер рэпера Джозеф Карре подтвердил новость о приезде музыканта в РФ, опубликовав афишу выступлений артиста в Санкт-Петербурге в своих соцсетях.

Причем фанатов предупредили, что ажиотажем вокруг грядущего приезда мировой знаменитости воспользовались мошенники. Аферисты звонят и предлагают приобрести билеты по якобы "выгодной" цене, уверяя, что у них имеется "дополнительная квота мест" или "билеты от организаторов". После совершения оплаты покупатель получает ненастоящие билеты, по которым нельзя будет попасть на концерт.

Позднее также стало известно, почему концерт пройдет не в столице: по словам генерального директора концертного агентства Say Agency Анны Субчевой, которое занимается организацией шоу Уэста в России, команда музыканта запросила закрытую площадку, чтобы низкая температура и возможные дожди не помешали проведению шоу. Поскольку в Москве подходящих заявленным требованиям площадок не нашлось, речи о выступлении в столице пока не идет. Однако продюсер Яна Рудковская допустила, что рэпер все же посетит Москву.

"Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь же. Ждать осталось совсем недолго", – написала продюсер в своих соцсетях.

При этом Анны Субчева в разговоре с ТАСС отметила, что технический райдер рэпера оказался сложным, потому что Канье намерен дать в России полноценное шоу своего мирового тура.





Анна Субчева генеральный директор концертного агентства Say Agency В первую очередь технический райдер на самом деле необычайно сложный, потому что у нас будет полноценное шоу мирового тура. При этом каждое шоу немного отличается от предыдущего ввиду особенностей концертной площадки в каждом городе проведения.

В беседе с МУЗ-ТВ Анна добавила, что часть технического оснащения доставят из Москвы и других городов страны, основные декорации Уэст привезет с собой, а легендарную сферическую сцену отправят в Санкт-Петербург заранее.

К слову, в Сети также появилась информация о том, что Канье очень хотел бы встретиться с Владимиром Путиным. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов завил, что российский лидер самостоятельно определит необходимость встречи с рэпером, сообщает News.ru.

"Очень хлипкая история"

Фото: ТАСС/AP/Hameraldi Agolli

Канье Уэст проводит мировой тур в поддержку 12-й студийной пластинки Bully. Ранее его выступления прошли в Казахстане, Грузии, Турции, Албании. При этом в ряде стран его концерты отменили, например во Франции, Швейцарии, Италии и Чехии, а в Великобританию и Польшу рэперу и вовсе запретили въезд. Это произошло из-за скандальных антисемитских постов музыканта в соцсетях, опубликованных в феврале 2025-го. Впоследствии Канье неоднократно извинялся за свои слова.

Что касается его выступления в России, слухи об этом появились еще в мае 2024-го. При этом информацию вскоре опровергли, однако мошенники успели подзаработать и начали продавать билеты на несуществующее шоу. В ноябре 2024 года в СМИ вновь заговорили о возможном визите Канье в Россию. Однако в марте 2025-го стало известно, что концерт не состоится. Среди причин называли отказ российской стороны от переговоров с рэпером из-за его постов в соцсетях.

Поэтому изначально некоторые русскоязычные поклонники Канье встретили новость о выступлении Уэста в Санкт-Петербурге в октябре 2026-го со скепсисом. Сомнений добавил и пункт в договоре оферты при покупке билетов на концерт, согласно которому исполнитель может быть в любой момент заменен, в этом случае возврат денег за билет не предусмотрен.

"Международные гастроли – очень хлипкая история сейчас. Существует масса подводных камней, противоречий", – объяснил музыкальный критик Илья Легостаев "Москве 24".

Однако организаторы концертов Канье Уэста в России агентство Say Agency официально опровергли информацию о возможной замене исполнителя.

"Билетный оператор предоставил стандартный договор оферты, который является одинаковым для всех массовых мероприятий. Пункт о замене в договоре относится только к сборным мероприятиям с несколькими исполнителями, где один из артистов по каким-то причинам не может выступить", – рассказали в пресс-службе агентства.

Кроме того, организаторы объяснили проблемы, с которыми столкнулись покупатели билетов, большим наплывом пользователей, из-за которого PDF-файлы формировались с задержкой. По их словам, все купленные и оплаченные на официальном сайте билеты придут на почту покупателям.

"Этот концерт аморален"

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Новость о приезде американского рэпера в Россию ожидаемо вызвала большой резонанс. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что подготовит обращение в компетентные органы и министерство культуры с требованием отменить шоу Уэста в России.

"Я считаю, что этот концерт аморален, недопустим и является плевком в наше общество! <...> У этого гражданина максимально дрянная репутация на самом Западе. Он штампует дикие антисемитские заявления, а его жена постоянно ходит везде абсолютно голая. <...> Ценности Запада пусть остаются на Западе", – написал Бородин в своих соцсетях.

При этом член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и депутат Николай Новичков заявил телеграм-каналу "Осторожно, новости", что любой иностранный артист перед концертом в РФ обязан заявить о своей "моральной поддержке" проведения спецоперации.

"Если этого не будет, я буду ставить вопрос об отмене концертов", – отметил парламентарий.

Новичков также добавил, что собирается инициировать проверку антисемитских высказываний рэпера, которые могут подпадать под уголовное преследование по статьям о нацизме.

"Я считаю, что Минкульт должен занять позицию и, возможно, Генпрокуратура должна занять позицию. Смотреть на это сквозь пальцы точно недопустимо", – подчеркнул Новичков.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказался против таких радикальных мер. Он написал в своих соцсетях, что концерт Канье Уэста "не вопрос безопасности или государственной важности", а "вопрос личного вкуса", поэтому нет смысла указывать людям, что им слушать, а что нет.





Владислав Даванков вице-спикер Госдумы Честно говоря, я не фанат Канье. Но я точно знаю, что запрещать его концерт нет никакого смысла. Взрослые люди сами решат, кого им слушать. Они готовы платить за это свои деньги.

При этом музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев уверен, что, несмотря на ареол скандальности, который окружает рэпера, его предстоящие концерты в России вряд ли отменят, сообщает News.ru.

"Это, конечно, самый громкий привоз в Россию за последние годы. Фигура неоднозначная. <...> Гонорар уже переведен, то есть назад дороги нет. Тем не менее мне кажется, организаторы выжидали, как пройдет концерт в Казахстане. Не секрет, что там нравы еще суровее, чем у нас, и если бы он там оскандалился, то ни о каких выступлениях в России не могло бы быть и речи", – высказался Бабичев.

Эксперт отметил, что это масштабное событие в индустрии, "которое явно привлечет огромную аудиторию со всего СНГ", однако усомнился в том, что Канье удастся собрать солдаут в оба дня.

Более того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко в беседе с "Лентой.ру" заявила, что концерт Канье Уэста нужен в РФ.

"У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады. И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами", – отметила Драпеко.

Однако певица Виктория Цыганова резко осудила слова Драпеко, напомнив, что именно Уэст в мае 2025-го, когда весь мир отмечал 80-летие победы над фашизмом, выпустил трек, посвященный Гитлеру.





Виктория Цыганова певица Отражение эпохи двойных стандартов. С одной стороны, у нас патриотизм, духовность и спецоперация, а с другой – зампред комитета по культуре благодарит Канье Уэста за решение приехать в Россию.

В свою очередь, организатор концертов Табриз Шахиди выразил мнение в разговоре с "КП-Петербург", что шоу Уэста в Санкт-Петербурге не окупятся.

"Я буду рад за организаторов, если они продадут все билеты, однако это будет означать, что народ, зритель, проголосовал рублем, что прискорбно в текущих реалиях. <...> Я надеюсь на благоразумие нашего народа, который не будет тратить такие деньги на концерт фонограммного артиста", – сказал Шахиди.

Он также отметил, что за рубежом есть разная музыка и хорошие исполнители, но "вечное пресмыкание перед Западом" и "бредовый фанатизм по поводу Канье Уэста" он понять не может.

"Сама бы с удовольствием сходила"

При этом часть публичных людей восприняли новость спокойно, а кто-то даже с энтузиазмом. Руководитель движения "Сорок сороков" Георгий Солдатов заявил в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости", что они намерены выяснить, с каким репертуаром рэпер выступит в России.

"Может быть, он изменил поведение и решил петь только положительные произведения", – отметил Солдатов.

Движение призвало проверить творчество рэпера на наличие экстремизма, пропаганды запрещенных веществ и дискредитации российской армии еще в 2024-м, когда появились слухи о возможном выступлении Канье в РФ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал американскому рэперу выучить песни, понятные российскому слушателю. Милонов даже предложил список таких композиций, в их числе оказалась "Тихо, как в раю", которую Канье может исполнить дуэтом с Михаилом Шуфутинским.





Виталий Милонов депутат Госдумы Например, ему стоит выучить песню "Что ж ты, фраер, сдал назад" или песню "Владимирский централ" Михаила Круга. В общем, некий блатной шансон, но гораздо более интересный, более близкий для российского слушателя.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова неожиданно для многих назвала Уэста талантливым человеком в эфире радио "Комсомольская правда" .

"Я очень рада, была бы возможность, сама бы с удовольствием сходила", – высказалась она.

А продюсер Яна Рудковская назвала приезд Канье "тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны". Ее коллега Иосиф Пригожин выразил мнение, что рэперу стоит ознакомиться с творчеством группы "Ласковый май", сообщает Life.ru.





Иосиф Пригожин продюсер "И снова седая ночь" – это был бы невероятный разрыв, прямо круто. Если бы я был его менеджером, я бы ему посоветовал сделать голограмму Шатунова, взять за основу то, что сделали "Ласковый май", и засадить между глаз всем.

В свою очередь, певец Сергей Лазарев отметил в разговоре с изданием Super, что приезд Канье в Россию станет значимым событием для поклонников рэпера.

"Я считаю, что чем больше у зрителя возможностей выбирать и видеть разных артистов, тем лучше", – отметил Лазарев.

Исполнитель также заявил, что не намерен переносить собственные шоу, которые частично совпали с приездом Уэста: Лазарев выступит в Санкт-Петербурге 3 дня подряд: 9, 10 и 11 октября.