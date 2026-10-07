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07 октября, 15:17

Политика

Рябков заявил, что трехсторонние контакты РФ, США и Украины не планируются

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Актуальных планов по проведению контактов в формате Россия – США – Украина сейчас нет, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, такие контакты были раньше, но Киев их прервал, рассчитывая на поддержку спонсоров. Это привело лишь к усилению террористических проявлений в украинской политике. Рябков подчеркнул, что Москва открыта к таким контактам, однако дальнейшее развитие ситуации зависит не от нее.

Дипломат также отметил, что администрация США сейчас не проявляет особой активности по украинскому урегулированию. Вместе с тем, по его словам, очевидна ключевая роль Вашингтона в воздействии на Киев и европейцев. Рябков добавил, что паузы в российско-американских контактах по Украине нет. Он напомнил, что 23 сентября глава МИД России Сергей Лавров встречался с госсекретарем США Марко Рубио.

"Там значительное внимание было уделено именно ситуации с урегулированием украинского кризиса", – цитирует его ТАСС.

Ранее Индия предложила собственный вариант перемирия на Украине, состоящий из трех пунктов. Согласно плану Нью-Дели, атаки на энергетические объекты должны прекратиться, поставки зерна и энергоносителей через порты Черного моря должны быть бесперебойными, а удары по коммерческим судам – прекращены.

При этом Владимир Путин указывал, что Москва готова перейти к мирным переговорам по конфликту на Украине. По его словам, под контролем Киева осталось всего примерно 11% территории ДНР.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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