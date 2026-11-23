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Администрация США стремится добиться ситуации, при которой Москва не будет опасаться конфронтации с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей, которые гарантируют безопасность Украины, укрепят Европу и позволят России не опасаться конфронтации с НАТО. В то же время альянс и его партнеры, как подчеркнул Кушнер, должны быть уверены в том, что Москва уважает суверенитет и безопасность соседних государств.

"Мы стремимся к будущему, при котором Украина в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей", – написал Кушнер.

Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает два варианта прекращения боевых действий на Украине. Первый предполагает передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на вступление Киева в НАТО. Второй сценарий предусматривает прекращение боевых действий по действующей линии соприкосновения.