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США выдвинули два варианта прекращения боевых действий на Украине, включая передачу России оставшейся территории Донбасса в обмен на вступление Киева в НАТО. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что ранее эту идею считали обреченной на провал. Вторым вариантом для прекращения конфликта назвали заморозку по текущей линии соприкосновения. В таком случае Киеву обещают лишь гарантии безопасности по договору с США и, вероятно, с Европой.

По данным СМИ, инициативы обсуждались на закрытых встречах специальных посланников американского лидера Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с украинскими и европейскими представителями. В частности, такие консультации прошли в Абу-Даби 10–11 ноября.

Ранее в МИД РФ заявляли, что тема вступления Украины в НАТО категорически неприемлема для России. В это же время украинский лидер Владимир Зеленский выступал за размещение военных объектов США на украинской территории. По его мнению, присутствие американских военнослужащих могло бы стать дополнительной гарантией безопасности для Киева.

