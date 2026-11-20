Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного транспортного комплекса с Днем работника транспорта. Он отметил, что сегодня на городской транспорт приходится 70% всех поездок в мегаполисе, а в отрасли работают около 220 тысяч человек.

"За последние полтора десятка лет транспортный комплекс Москвы совершил колоссальный рывок вперед, став одним из символов обновляющейся столицы. Жители по достоинству оценили изменения: сегодня 70% всех поездок в мегаполисе приходится на современный, комфортный и надежный городской транспорт", – написал глава города в своем канале в МАХ.

Собянин подчеркнул, что в транспортной отрасли трудятся как специалисты с большим опытом, так и молодые сотрудники, которые только окончили колледжи и университеты. Отдельно мэр отметил потомственных машинистов, водителей и других работников, сохраняющих профессиональные традиции и передающих знания новым поколениям.

В завершение Собянин поблагодарил сотрудников за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие столицы, а также пожелал им здоровья, благополучия и успехов в работе.

Тем временем пассажиры автобусов проекта "Москва – область" совершили 38 миллионов поездок с момента его запуска. В систему включили 70 направлений, которые обслуживают около 500 современных автобусов российского производства.

Самыми востребованными остаются маршруты в Красногорск, Химки и Долгопрудный. Лидером по числу пассажиров стал маршрут № 1542 от метро "Тушинская" до ЖК "Изумрудные холмы".