Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России предложил впервые за всю историю ОСАГО практически отказаться от минимальной границы тарифного коридора и установить ее на уровне 1 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По сути, речь идет об отмене нижней планки стоимости полиса в ее нынешнем виде: символический 1 рубль станет общей минимальной отметкой для всех категорий транспорта и всех категорий автовладельцев.

"Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев", – говорится в сообщении.

Сейчас на таких водителей приходится более 79% от всех продаж годовых страховок.

Ранее сообщалось, что Центробанк продолжит добиваться запуска продажи полисов ОСАГО через портал "Госуслуги". На начальном этапе это будет доступно не всем автомобилистам – воспользоваться новым каналом продаж смогут те категории водителей, которые чаще других сталкивались с недоступностью обязательной автогражданки.