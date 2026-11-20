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Вспышечная активность на Солнце то растет, то снижается, из-за чего ее можно сравнить с аритмией. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем телеграм-канале.

Специалисты отметили, что днем ранее на поверхности звезды зафиксировали вторую по силе вспышку в ноябре мощностью M – M2.4. Однако никаких последствий для Земли она не вызвала, поскольку выброс плазмы ушел в сторону Меркурия.

"Было ощущение, что мотор на этот раз точно заведется, но нет. Вместо этого график опять рухнул вниз, причем на этот раз особенно глубоко – под порог "C"-класса", – подчеркнули в лаборатории.

При этом в пятницу, 20 ноября, не произошло ни одной вспышки. Ученые добавили, что только за четверг, 19 ноября, таких событий на Солнце зарегистрировали 12, а в среду, 18 ноября – 16.

Ранее в лаборатории сообщили, что всплеск активности на Солнце завершился, за этот период на небесном светиле произошло более 40 вспышек. В период всплеска произошли две сильные вспышки класса M, которые фактически находились около границы с более низким классом C. В космос также выбросило несколько небольших облаков плазмы, но они миновали Землю.