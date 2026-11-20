Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

В 460 медицинских учреждениях Москвы работают около 3 тысяч администраторов центров госуслуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В их числе – новая детско-взрослая поликлиника в районе Некрасовка на улице Маршала Еременко, доме 2. Сотрудники встречают посетителей и помогают им сориентироваться на месте.

В поликлиниках и центрах амбулаторной онкологической помощи администраторы помогают записаться к врачу, найти нужный кабинет, оформить электронную медицинскую карту и разобраться в сервисах единой медицинской информационно-аналитической системы. Решают они и другие вопросы пациентов.

Во флагманских центрах городских больниц и приемных отделениях экстренной медицинской помощи сотрудники офисов "Мои документы" регистрируют пациентов, консультируют сопровождающих, организуют их встречи с врачами и помогают в нестандартных ситуациях.

Перед открытием специализированных учреждений администраторы вместе с медперсоналом проводят экскурсии: рассказывают о современном оборудовании, показывают кабинеты и демонстрируют технологии московского здравоохранения.

Направление "Мой администратор" появилось в 2020 году. Тогда сотрудники центров госуслуг взяли на себя часть функций этой должности в городских поликлиниках. Позже оно распространилось на центры амбулаторной онкологической помощи, приемные отделения больниц и флагманские центры экстренной помощи.

Перед выходом на работу в медицинское учреждение каждый администратор проходит подготовку в образовательном центре "Академия искреннего сервиса" и стажировку в центре госуслуг "Мои документы", где учится уверенно и доброжелательно общаться с посетителями.

Как сообщалось ранее, создание сети "Мои документы" полностью изменило подход к оказанию государственных услуг в столице. Сотрудники центров ежедневно решают широкий круг задач. Специалисты встречают посетителей в медучреждениях, проводят обучающие курсы, работают гидами на выставках и многое другое.