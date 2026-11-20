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Регионы России могут получить право вводить различные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект доклада в правительство.

За счет такого механизма авторы рассчитывают привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям. Предложения подготовлены в рамках правительственной "дорожной карты" по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Доклад планируется направить в правительство в декабре 2026 года.

На первом этапе надбавку предлагается дифференцировать для трех категорий потребителей – населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе бизнеса. Ограничение роста платы индексом на этом этапе сохранится для населения.

На втором этапе среди населения предполагается выделить группы, на которые не будет распространяться предельный индекс. В теплоснабжении для этого необходимо будет рассмотреть норматив площади жилья – по аналогии с тем, который применяется при расчете субсидий на оплату ЖКУ.

Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.

Таким образом, основная часть расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры может лечь на коммерческих потребителей и на те домохозяйства, которые выйдут из-под действующих ограничений. Насколько могут вырасти тарифы и сколько граждан затронет реформа, в докладе не уточняется.

Журналисты отметили, что участники рынка предупреждают о необходимости тщательной проработки механизма, а эксперты – о рисках перекрестного субсидирования и роста нагрузки на потребителей.

Ранее Минстрой России выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам ЖКХ. Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление устаревших трубопроводов и котельных. Утверждалось, что действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию, но не на полную замену сетей и оборудования.

В Госдуме отмечали, что вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифообразования в сфере ЖКХ планируют поднять в нижней палате парламента в рамках правительственного часа с профильными министерствами 25 ноября.

