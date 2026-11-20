Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Поздние ягоды – клюква, калина и брусника – поступают на столичные ярмарки последними и завершают сезон свежей продукции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они кисловаты и терпки, поэтому уступают летним плодам по популярности, но ценятся за витамины и микроэлементы, которые помогают организму в холодный сезон. Многие постоянные покупатели специально дожидаются финальных партий урожая: ягоды берут для зимних заготовок, а также чтобы попробовать свежие плоды и оценить их необычный вкус. После первых заморозков вкус меняется: калина теряет горечь, брусника – терпкость, клюква становится сочнее.

Больше всего на прилавках представлено сортов клюквы: ее сезон в самом разгаре. Она доступна на 27 ярмарках Москвы. В продаже встречается как дикорастущая, так и садовая ягода. Садовой называют клюкву, выращенную в культуре, например сортов "Краса Севера" и "Алая Заповедная". Она крупнее лесной, кожица плотнее, а вкус менее кислый.

Калины на ярмарках меньше. По виду она напоминает красную смородину, а известна не только косточкой в форме сердца, но и высоким содержанием витамина С: его в ягоде больше, чем в лимоне. Несколько недель в холодильнике калина не выдержит, в отличие от других поздних ягод. Ее лучше есть или готовить сразу после покупки, а на зиму замораживать либо перетирать с сахаром.

Свежую бруснику ищут на определенных ярмарках, поскольку ее сезон почти закончился. На площадке на улице Академика Павлова (владение 11) продают садовую ягоду из Тамбовской области, на Красноармейской улице (владения 36–38) – из Липецкой. Карельская брусника этого урожая есть на Кварцевой улице (дом 2, корпус 3), но только в свежемороженом виде.

Поздние осенние ягоды годятся не только для морсов и чая. Их добавляют в разные блюда – от традиционной русской кухни до современных рецептов десертов. Из калины делают кулагу – густое сладкое угощение из ржаной муки. Она же подходит для диетического мармелада и воздушного мусса с печеным яблоком и корицей.

Брусника и клюква часто идут в соленья. Их добавляют при квашении или мариновании капусты: ягоды дают легкую кислинку и освежают вкус. Кладут их и в маринады для огурцов. Соусы на основе осенних ягод получаются яркими: клюквенный с хреном подают к запеченной птице и холодцу, брусничный с розмарином – к утке и индейке. Калину уваривают с чесноком, перцем чили и зеленью, получается пикантный соус к любому мясу.

На столичные ярмарки продукты поступают более чем из 40 регионов России. Перед тем как товар попадает на прилавок, его проверяют специалисты государственной ветеринарной службы Москвы. Павильоны ярмарок стоят в многолюдных местах. В них есть отопление, вентиляция, кондиционирование и видеонаблюдение, а также торговое и холодильное оборудование. Поэтому посещать их комфортно в любое время года.

Ранее на столичных ярмарках появились мандарины нового урожая. Цитрусовые привозят фермеры из Краснодарского края, Дагестана, Крыма и Абхазии. Благодаря мягкому климату, большому количеству солнечных дней и плодородным почвам на Черноморском побережье Кавказа мандарины выращивают в открытом грунте.

