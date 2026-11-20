Фото: stu.customs.gov.ru

Меч, сделанный по типу японской самурайской катаны, обнаружили новосибирские таможенники в международной посылке из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Оружие нашли при контроле иностранных товаров, которые доставляют экспресс-грузами. Покупку на маркетплейсе оформил житель Бийска в Алтайском крае. По данным управления, масса меча – почти килограмм, металлический клинок в длину достигает 72,5 сантиметра.

"Содержимое экспресс-груза изъяли и направили на таможенную экспертизу, подтвердившую, что это клинковое холодное оружие колюще-режущего и рубяще-режущего действий", – говорится в сообщении.

Согласно таможенному законодательству, холодное оружие ввозить на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запрещено. В отношении заказчика возбудили дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений на ввоз товара. Нарушителю грозит штраф.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФТС России пресекли попытку вывоза в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Инцидент произошел в пункте пропуска "Покровка". Лишайник удалось обнаружить в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Редкий ресурс пытался незаконно вывезти из страны 56-летний мужчина. Он сложил лишайник в 10 картонных коробок и раздал их другим людям, которые следовали через границу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Мужчину арестовали.

