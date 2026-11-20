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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за размещение военных объектов США на украинской территории. По его мнению, присутствие американских военнослужащих могло бы стать дополнительной гарантией безопасности для Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Берлине.

Украинский лидер пояснил, что хотел бы видеть на территории страны американские базы по примеру государств Ближнего Востока. Он обратил внимание, что некоторые из этих стран не входят в НАТО, однако на их территории размещены военные объекты США.

"Мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, разместили свои базы на Украине", – подчеркнул глава киевского режима.

Ранее Зеленский рассказал о возможности вынести на референдум вопрос о выводе войск из Донбасса. Однако, по его словам, такое решение возможно при условии предоставления стране гарантий безопасности.

Кроме того, он сообщил, что США впервые подняли вопрос о возможном уходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО.