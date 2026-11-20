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Президент США Дональд Трамп рекомендовал европейским странам лично поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб. Его слова передает телерадиокомпания Yle.

По словам финского лидера, американский президент позвонил ему с борта самолета Air Force One и посоветовал напрямую связываться с российским руководителем. Стубб также передал слова Трампа о том, что европейским политикам стоило бы лично встретиться с Путиным.

Ранее, 27 октября, состоялся телефонный разговор президента РФ со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Инициаторами беседы выступили финская и норвежская стороны.

В ходе переговоров обсуждались ситуация на Украине, а также вопросы безопасности в Балтийском и Северном регионах Европы. Участники разговора также приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.