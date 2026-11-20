Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки украинского беспилотника в Горловке пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Удар пришелся на двор жилого дома в Центрально-Городском районе, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Пострадавшими оказались девочки 2014 и 2018 годов рождения. Обе находились во дворе жилого домовладения в момент атаки. Также ранения получили мужчина и женщина.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель. Мужчина попал под удар дрона на автодороге Мариуполь – Новоазовск неподалеку от села Безыменное.

Ранее 13 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Курск. Среди них – восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Троих пострадавших госпитализировали в областную больницу с травмами средней степени тяжести.