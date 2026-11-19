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Кандидат в президенты Франции от социалистического лагеря Рафаэль Глюксманн заявил, что в случае победы на выборах намерен добиться изъятия замороженных российских активов и направить их на помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала franceinfo.

По словам политика, в банках Франции заморожено около 210 миллиардов евро российских государственных средств. Глюксманн назвал их конфискацию одним из первых решений, которые он примет после избрания, и подчеркнул, что намерен действовать совместно с европейскими партнерами.

Отвечая на вопрос о несогласии Бельгии с таким шагом, кандидат заявил, что Брюсселю необходимо обеспечить европейскую солидарность. При этом он не пояснил, какие именно меры могли бы убедить бельгийские власти поддержать изъятие средств.

Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Евросоюз рассматривает различные способы использования этих средств для финансирования Украины, несмотря на возражения Бельгии. В свою очередь, Банк России подал иск к Euroclear о взыскании убытков и оспаривает в Суде ЕС ограничения, затрудняющие исполнение российских судебных решений за рубежом.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро сверх ранее согласованных 90 миллиардов. Предполагается, что новые средства привлекут за счет общих заимствований под гарантии бюджета Евросоюза, а погашать их планируют за счет будущих российских репараций или замороженных активов РФ.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также допустила использование заблокированных российских средств для расчетов по кредиту.

При этом глава Euroclear Bank Валери Урбен предупредила, что перевод активов из бельгийского депозитария или применение другого механизма их использования может привести к его банкротству. По ее словам, речь идет примерно о 185 миллиардах евро – более 80% баланса Euroclear, при этом депозитарий сохраняет обязательство вернуть эти средства Банку России.

