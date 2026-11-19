Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) не стал усиливать меры личной безопасности после попадания в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменился ли его подход к охране после появления в базе ГУР, Дронов объяснил, что вне сцены его повседневная жизнь проходит в России. Он подчеркнул, что дома ему нечего бояться.

О внесении артиста в базу стало известно 3 ноября. Причиной стала поддержка им спецоперации и политики Владимира Путина. Кроме того, украинская сторона указала на его участие в патриотических концертах, в том числе на территории новых регионов России.

Ранее Shaman рассказал о концерте в Государственном Кремлевском дворце, который пройдет 22 ноября – в день рождения артиста. Одним из сюрпризов для поклонников станет выступление с симфоническим оркестром. Певец также раскрыл, что выступит в новом образе.

