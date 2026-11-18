Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) выступит в новом образе на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Многие думали и думают, что раз я отказался от кожаных штанов – причем сделал это опять же экстравагантным способом: сжег их в русской печи – то я на этом остановлюсь", – сказал певец.

Юбилейный концерт, посвященный его 35-летию, состоится 22 ноября. Дронов поделился, что одним из сюрпризов на концерте станет выступление с симфоническим оркестром.

В июле Shaman устроил символическое прощание с кожаными штанами, которые были визитной карточкой его сценического образа. Он сжег их в русской печи, объявив, что "настало время перемен". Тогда артист пообещал, что больше эти штаны на нем не увидят, и приурочил перемены к 35-летию.