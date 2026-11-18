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Беседа с председателем КНР Си Цзиньпином получилась обстоятельной, заявил Владимир Путин во время выступления перед студентами и преподавателями Совместного университета МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом – председателем КНР Си Цзиньпином", – сказал глава государства.

По словам Путина, обе стороны переговоров с удовлетворением констатировали, что научно-образовательное сотрудничество остается одним из приоритетных направлений российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

Отдельно Путин остановился на интересе к языкам. По словам президента РФ, в Китае растет число желающих учить русский язык, а в России – китайский. В частности, количество россиян, изучающих китайский язык, в настоящее время превышает 100 тысяч человек.

Путин прибыл на площадку делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18 ноября. Затем российский президент провел переговоры с главой КНР. Одной из основных тем стало экономическое сотрудничество двух стран.

Встреча продлилась свыше двух часов. По словам председателя КНР, его встреча с российским коллегой на полях саммита стала 50-й с 2013 года, включая очные контакты и встречи в формате видеоконференции.

