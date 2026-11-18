Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

На улице Палихе до конца 2026 года завершат капитальный ремонт трех жилых домов в стиле конструктивизма. О работах рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Здания входят в один из ансамблей московской муниципальной застройки конца 1920-х годов: их возводили как жилье для рабочих. Авторство проектов связывают с Валентином Бибиковым, который работал в проектном бюро Мосстроя.

Например, в пятиэтажном кирпичном доме 7/9, корпусе 1, уже привели в порядок фасад, кровлю и подвал, а также обновили инженерные коммуникации. Фасаду вернули исторический цвет "японский белый". Кроме того, отремонтировали подъезды, цоколь и отмостки, полностью обновили кровельный настил.

Для дома разработали индивидуальный проект ремонта с учетом возраста здания, а восстановление фасада провели в несколько этапов. В облике дома сочетаются перепад объемов и вертикальные выступы лестничных клеток, а также глубокие западающие углы. Главный ритмический акцент – строгие ряды балконов.

В корпусе 4, тоже пятиэтажном, ремонтируют фасад, кровлю, подвал и меняют инженерные коммуникации. Главной задачей специалисты назвали сохранение исторического облика. Этому дому присущи лаконичные формы, функциональность и отсутствие лишнего декора – типичные черты конструктивизма. Фасады имеют простую пластику и декоративные элементы.

Стены очистили от загрязнений, местами восстановили кирпичную кладку с акцентными вставками, обновили участки штукатурки, обработали антигрибковым составом и вернули архитектурным элементам достоверный вид.

В корпусе 5 капитальный ремонт завершается. Здесь обновляют фасад, крышу, подвал и меняют ряд инженерных систем. Участки, которые могут намокать, обработали укрепляющими и антигрибковыми средствами. Фасад окрасили в два исторических цвета – "японский белый" и "кремово-белый". Балконы также обновили. Сейчас завершают работы в подъездах, на цоколе и отмостке, а также обновление кровли.

Фасады корпуса отличаются простой пластикой и декоративными элементами. Индивидуальность им придает контраст проемов: окна квартир разной формы соседствуют с вертикальным остеклением лестничных клеток, а во внутренних углах балконы выстроены рядами.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства столицы вышли на финальный этап обновления 8 многоквартирных домов, фасады которых украшены филенками. В частности, одним из объектов стало здание 1958 года постройки на Комсомольском проспекте. Для его обновления разработали индивидуальный проект с использованием современных материалов.