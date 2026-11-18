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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим в Маниле пошутил, что хотел бы получить звание фельдмаршала филиппинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома вспомнил, что в том же дворце, где проходила встреча, экс-президент Филиппин Мануэль Кесон вручил генералу Дугласу Макартуру золотой жезл и присвоил ему звание фельдмаршала.

"Мне бы хотелось, чтобы вы сделали то же самое и со мной, если не возражаете. Мне это нравится", – сказал Трамп, обращаясь к Маркосу.

Ранее американский президент пошутил, что рассматривает переименование Зеркального пруда у Мемориала Линкольна в Вашингтоне в свою честь. Перед этим он объявил об официальном открытии пруда. Церемония прошла после того, как ремонт водоема признали неудачным и потребовались дополнительные работы.