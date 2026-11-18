Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Операторы кикшеринга временно остановили прокат электросамокатов и велосипедов в Москве из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По прогнозу синоптиков, в течение дня 18 ноября будет идти снег, а температура опустится ниже климатической нормы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов также призвал владельцев личных электросамокатов и велосипедов отказаться от поездок до улучшения погодных условий и воспользоваться городским транспортом.

В Дептрансе ранее дали рекомендации автомобилистам и пешеходам. На фоне погодных условий водителей в Москве призвали не превышать скорость и держать дистанцию, а пешеходам рекомендовали быть осторожными на дорогах.

Снег начался в Москве рано утром. И уже в городе сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Местами непогода сохранится и ночью 19 ноября. При этом атмосферное давление может опуститься до минимального значения в 731 миллиметр ртутного столба, однако с 20 ноября ожидается его повышение.