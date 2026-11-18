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Даже незначительное повреждение кожи, например царапина во время маникюра, может привести к развитию инфекции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющую обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолога Ирину Лялину.

По ее словам, допускать порезы во время маникюра или педикюра опасно, поскольку это является не просто косметическим дефектом, но и реальной угрозой здоровью.

"Царапины, даже самые маленькие, могут стать входными воротами для инфекции. Во время процедуры инструменты часто контактируют с водой, кожей и микробами, что повышает риск попадания в ранки бактерий, грибков и даже вирусов", – уточнила специалист.

Чаще это происходит во время "мокрого" маникюра и педикюра. Кроме того, небольшие раны хуже заживают при постоянном контакте с водой и химическими средствами, что может в будущем привести к хроническому воспалению, предупредила Лялина.

При запущенных случаях могут развиться серьезные осложнения, в частности, сепсис, поражение костей, воспаление сухожилий и даже некроз, при котором иногда требуется ампутация. Через порезы также можно заразиться вирусами гепатита B и C, ВИЧ и другими опасными инфекциями, заключила биолог.

Ранее врач-хирург Василина Лесовик сообщила, что некачественный маникюр может привести к потере пальца. По словам эксперта, люди довольно часто обращаются к хирургам из-за проблем, вызванных некачественными услугами по уходу за ногтями. Одним из распространенных осложнений является кожная панариция – нагноение в месте пореза.

Врач предупредила, что при несвоевременном обращении за медпомощью инфекция может распространиться глубже, поражая костную ткань. Однако необходимость в ампутации, по ее словам, появляется только в крайних случаях.

