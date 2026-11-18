Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Уголовное дело об организации незаконных азартных игр возбуждено в Абакане в отношении четверых местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, с ноября 2025 года по ноябрь 2026 года фигуранты проводили розыгрыши в интернете, применяя игровое оборудование за пределами игорной зоны. Победителя определяли случайным подбором чисел, а все происходило в прямом эфире на личной странице одного из обвиняемых в соцсети.

Организаторы продавали билеты с номерами за небольшие деньги и призы действительно вручали, однако расходы на выплаты победителям оказались в разы меньше собранных средств. При этом договоры с участниками не оформлялись, а налоги не уплачивались. Как подсчитали следователи, преступный доход сообщников превысил 61 миллион рублей.

Одним из организаторов был известный в Хакасии блогер Алексей Кунучаков. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что его задержали прямо во время прямой трансляции очередного розыгрыша.

Трое фигурантов задержаны, следствие ходатайствует перед судом об их заключении под стражу. Местонахождение четвертого обвиняемого устанавливается.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин РФ изучает различные варианты регулирования онлайн-казино, включая легализацию по аналогии с букмекерскими компаниями и полный запрет.

По его словам, потенциальные поступления в бюджет от легального рынка могут составить около 100 миллиардов рублей в год – столько же сейчас приносят букмекеры с учетом целевых отчислений на спорт.

