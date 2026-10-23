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23 октября, 11:45

Экономика

Минфин РФ рассматривает не только легализацию онлайн-казино, но и их запрет

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Минфин рассматривает разные подходы к урегулированию деятельности онлайн-казино: наравне с легализацией этого рынка изучается и возможность его запрета. Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.

По словам Чебескова, в мире применяются разные методы работы в этой сфере. Первая практика – запрет, вторая – легализация, то есть регулирование этой деятельности по аналогии с букмекерами, которая существует во многих странах. Он отметил, что в настоящее время изучаются все эти опции.

Чиновник уточнил, что варианты борьбы с нелегальными онлайн-казино обсуждалась и на самом форуме. Параллельно Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС), Банком России, Минцифры и Роскомнадзором усиливает контроль за этим сегментом. Среди основных мер замминистра назвал блокировку платежей и блокировку сайтов.

"Сейчас нелегальные казино используют довольно современные платежные механизмы, скажем так, с которыми мы тоже боремся", – подчеркнул Чебесков.

По его словам, обе задачи остаются сложными: онлайн-казино зарабатывают большие деньги и направляют серьезные ресурсы на обеспечение своей деятельности.

Замглавы Минфина также призвал граждан учитывать риски, которые несет нелегальный игорный бизнес.

"Никто, естественно, не гарантирует никаких выигрышей; зачастую деньги невозможно вывести с этих сайтов", – заключил он.

Ранее Минфин РФ предложил легализовать в стране онлайн-казино с налогом в 30%. По данным министерства, это может ежегодно приносить бюджету около 100 миллиардов рублей. Позднее Чебесков сказал, что ведомство изучает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерскими компаниями.

Против легализации онлайн-казино выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Он подчеркнул, что это приведет к росту числа лудоманов и обесценит усилия государства по созданию игорных зон.

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