Минфин изучает возможность легализации онлайн-казино в РФ по примеру букмекеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минфин России рассматривает возможность легализации онлайн-казино по аналогии с букмекерскими компаниями, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в беседе с журналистами в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

"Во многих странах действует также практика легализации", – цитирует его ТАСС.

По словам Чебескова, в Минфине считают важным продолжать борьбу с рекламой нелегального казино в России. Ключевыми направлениями борьбы с нелегальными казино замглавы Минфина назвал блокировку платежей и сайтов.

Еще в начале 2026 года СМИ писали, что министерство финансов РФ предложило узаконить в стране деятельность онлайн-казино, облагая ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей. В настоящее время онлайн-казино в стране запрещены и легально проводить азартные игры в Сети могут только букмекерские конторы или тотализаторы.

Однако в Госдуме отнеслись к такой идее со скептицизмом. По словам зампреда думского комитета по экономической политике Михаила Делягина, предложение легализовать онлайн-казино в России – безумие. Он напомнил, что казино оказывает разрушительное воздействие на людей.

Кроме того, в бюджете "просто так" без движения лежит 5,2 триллиона рублей, а еще 4,4 триллиона находятся в золоте и денежных средствах в Фонде национального благосостояния. Делягин указал, что "в кармане" есть 9,6 триллиона, но министерство хочет "развращать людей ради 100 миллиардов".

