Астроном Турилов: Луна будет казаться больше и ярче 24 ноября

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы в ноябре 2026 года. Чем они интересны и как подготовиться к наблюдениям, разбиралась Москва 24.

Сияющие пылинки

Увидеть три метеорных потока жители столицы смогут в ноябре 2026 года. Когда Земля пересекает бывшие кометные орбиты, на них остается много мелких частичек, буквально пылинок, рассказал Москве 24 астроном Александр Крылов.





Александр Крылов астроном Они влетают в атмосферу со скоростями от 70 до 120 километров в секунду. Первая космическая скорость – это 8 километров в секунду, а тут около 100. У них большая кинетическая энергия, они нагреваются и сгорают, поэтому мы видим эти вспышки.

В частности, на 4–5 ноября придется пик метеорного потока Южные Тауриды, отметил лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

"Он дает порядка 5–10 метеоров в час, что совсем немного. Для сравнения: Персеиды, самый известный метеорный поток, дают порядка 120 метеоров в час. Но это не значит, что ничего не получится увидеть. Нам повезло, пик этого потока выпадает на момент, когда Луна не будет мешать наблюдениям", – рассказал он Москве 24.

Радиант (область, которая кажется источником метеорного потока) находится в созвездии Тельца, поэтому для наблюдения стоит искать именно его. Проще всего найти созвездие через мобильный планетарий, таких приложений много и для Android, и для iPhone, посоветовал Турилов.

"Следующий поток – Северные Тауриды. Он дает всего лишь 5 метеоров в час, пик приходится на 11–12 ноября, радиант тоже находится в созвездии Тельца", – уточнил он.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Самый интересный из ноябрьских потоков – Леониды. Он дает порядка 15 метеоров в час, пик приходится на 17–18 ноября, и искать его нужно в районе созвездия Льва, где находится радиант.

Это не означает, что метеоры можно будет увидеть исключительно в созвездии Льва: оно лишь будет восприниматься как точка, из которой они вылетают, тогда как сами метеоры могут появляться в разных участках неба. Однако наблюдениям немного помешает Луна – она зайдет за линию горизонта после 23:00, поэтому после этого времени условия для наблюдения станут лучше.

При этом для наблюдения за метеорными потоками можно не ждать ноября. К примеру, пик Орионид придется на 20–21 октября, отметил ранее астроном Александр Молоствов в разговоре с Москвой 24.

По его словам, этот метеорный поток порожден самой знаменитой кометой – Галлея, которая возвращается к Солнцу примерно раз в 75–76 лет. Сейчас она находится далеко от звезды и вновь приблизится к ней только в 2061 году, поэтому ожидать от потока чрезмерной активности не стоит. Тем не менее Ориониды считаются довольно стабильным потоком: в час можно будет увидеть порядка 20 метеоров, пояснил эксперт.

Радиант находится в созвездии Ориона, которое появляется на небе после полуночи. По этой причине наблюдать за Орионидами лучше всего во второй половине ночи, ближе к рассвету, отметил Молоствов.

Увидеть суперлуние

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Также 24 ноября жители столицы смогут увидеть суперлуние. Если среднее расстояние от Земли до Луны составляет 380 000 километров, то в этот день оно будет равно 360 000 километров, рассказал Ярослав Турилов.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Визуально Луна будет казаться немного больше и ярче. Глазом эту разницу с обычным полнолунием мы, к сожалению, не заметим, потому что разница в диске будет всего 6,5 процента – это совсем немного. Но Луна будет ярче примерно на 13 процентов.

При этом астроном Александр Крылов пояснил, что расстояние от Земли до Луны периодически меняется: спутник то приближается, то удаляется. Поэтому само по себе суперлуние не является чем-то необычным.

"Некоторые во время таких явлений порой пишут "голубая Луна", "розовая", "кровавая". Во всех этих случаях просто атмосфера вносит свой цвет. Если бы мы были в космосе, Луна всегда была бы одного цвета – отраженного света от Солнца", – пояснил Крылов.

Он добавил, что большую часть астрономических явлений лучше наблюдать вне Москвы: в городе сильная засветка, которая мешает увидеть что-то на небе. Стоит отъехать на 70–100 километров – на таком расстоянии небо заметно темнее, и все просматривается без биноклей и телескопов.

