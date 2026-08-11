Астроном Железнов не исключил столкновение астероида Апофис с земным спутником

Гигантский астероид Апофис может столкнуться с геостационарным спутником при пролете мимо Земли в 2029 году, утверждают некоторые ученые. Что произойдет, если он все же заденет объект и как это отразится на нашей планете, разбиралась Москва 24.

Звездные войны

Астероид Апофис рискует врезаться в один из спутников на геостационарной орбите, когда будет пролетать мимо Земли в 2029 году. Такое развитие событий допустил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

При этом фрагменты небесного тела даже в случае столкновения не упадут на нашу планету, оговорился ученый.

"На сегодня известно, что астероид Апофис, масса которого оценивается в 50 миллионов тонн, а поперечник составляет около 0,5 километра, пролетит очень близко от Земли – на расстоянии всего 32 тысячи километров от ее поверхности, и случится это 13 апреля 2029 года", – рассказал ученый.

При этом эксперт обратил внимание, что спутники на геостационарной орбите летают на высоте 36 тысяч километров, поэтому в теории могут быть уязвимы перед пролетающим астероидом.

Ранее младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с Москвой 24 отметил, что Апофис является околоземным космическим телом естественного происхождения, пролетающим между Землей и Луной.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Более 20 лет назад, после первого обнаружения Апофиса на фотографии, он был признан потенциально опасным. Тогда прогнозировалось возможное падение на Землю, что являлось бы серьезной космической угрозой. Однако опасения были не реальными, а предполагаемыми. С тех пор за астероидом ведутся регулярные наблюдения специализированной службой контроля космического пространства.

Жуйко напомнил, что главная опасность астероидов для Земли заключается в их возможном падении: при ударе выделяется энергия, порой в тысячи раз превышающая мощность ядерного оружия. Например, падение астероида размером с Апофис на мегаполис приведет к уничтожению половины города.

Однако, по словам ученого, конкретно этот объект не угрожает планете: согласно многолетним наблюдениям, он пройдет мимо Земли на расстоянии нескольких десятков тысяч километров по касательной траектории. Опасными считаются лишь те небесные тела, которые сближаются с Землей на расстояние 400 километров и менее, подчеркнул специалист.

"Разлетится на мелкие куски"

Столкновение Апофиса со спутником пока нельзя предсказать точно, заявил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Он пролетит на расстоянии около 32 тысяч километров от поверхности Земли. Геостационарные спутники находятся на 4 тысячи выше, и они движутся в плоскости экватора, а Апофис летит в другой плоскости. Поэтому шансы пересечения малы, но не нулевые", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Однако в случае, если столкновение произойдет, на Земле это не скажется, подтвердил эксперт.





Николай Железнов кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПА РАН Апофис диаметром 300 метров сравним с огромной горой, а спутник маленький, и астероид практически не почувствует удара. Спутник разлетится на мелкие куски, которые станут космическим мусором, который сотни или тысячи лет будет засорять зону геостационарных орбит. Но до Земли это не дойдет.

Железнов также отметил, что во время пролета Апофиса мимо Земли его можно будет наблюдать невооруженным глазом.

"Он станет виден как звезда третьей величины (примерно как звезды Большой и Малой Медведиц). Без телескопов и биноклей астероид будет выглядеть как небольшая звезда, которая заметно перемещается по небу, хоть и не мгновенно, но достаточно быстро. Жители Северного полушария смогут это увидеть при незасвеченном небе", – резюмировал Железнов.

В свою очередь, астроном Александр Крылов рассказал Москве 24, что необходимости влиять на траекторию движения Апофиса нет. Да и подобные возможности пока есть разве что в теории.

"Например, можно послать космический корабль, который зацепит Апофис и отведет его орбиту, или использовать ядерный взрыв, чтобы расколоть тело. В последнем случае в космическом пространстве до Земли ничего не дойдет – астероид находится очень далеко", – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что катастроф, которые угрожают Земле из космоса, в обозримом будущем не прогнозируется.





Александр Крылов астроном Самая большая – взрыв Солнца, но это стабильная звезда, изучаемая много лет, и известно, что этого события не предвидится. Однако ей угрожает другое: активность звезды, которая повышается каждые 11 лет, когда на Солнце возникает множество пятен. Почему это происходит, пока никто не знает. Возможно, имеют значения какие-то процессы внутри Солнца, поскольку там идет термоядерный синтез, в центре происходит превращение водорода в гелий, поэтому через 11 лет что-то накапливается и происходит.

Такая активность влияет на Землю – среди людей увеличивается число тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, а также возрастает количество аварий на дорогах, заключил Крылов.

