Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:19

Город

Ижорский сквер обновят на севере Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Ижорский сквер в Дмитровском районе Москвы ждет масштабное благоустройство, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сквер на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей. Рядом расположены жилые дома, детская поликлиника и школа. В рамках проекта планируется обновить инфраструктуру для отдыха и занятий спортом, а также обустроить удобные маршруты к ключевым точкам.

Для тихого отдыха в сквере установят скамейки и парковые качели. Для детей разного возраста оборудуют три игровые зоны.

Спортивная инфраструктура включит баскетбольную площадку с трибунами, зону с силовыми тренажерами, скейт-парк и площадку для воркаута. Также появится многофункциональная спортивная коробка: летом там можно будет играть в баскетбол и мини-футбол, а зимой – кататься на коньках и проводить хоккейные матчи.

Кроме того, в сквере организуют фотозону с декоративной лодкой, приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть и выполнят озеленение территории.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров появится на стилобате одной из новых башен международного делового центра "Москва-Сити". Пространство разместят на уровне 6-го этажа. Там оборудуют зоны для спортивных занятий, деловых встреч и отдыха, а под навесом, образованным фасадом башни, появится амфитеатр.

Новости Москвы: комплексное благоустройство улиц проведут в Богородском районе

Читайте также


городблагоустройство

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика