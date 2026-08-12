Ижорский сквер обновят на севере Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Ижорский сквер в Дмитровском районе Москвы ждет масштабное благоустройство, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сквер на протяжении многих лет остается любимым местом отдыха местных жителей. Рядом расположены жилые дома, детская поликлиника и школа. В рамках проекта планируется обновить инфраструктуру для отдыха и занятий спортом, а также обустроить удобные маршруты к ключевым точкам.

Для тихого отдыха в сквере установят скамейки и парковые качели. Для детей разного возраста оборудуют три игровые зоны.

Спортивная инфраструктура включит баскетбольную площадку с трибунами, зону с силовыми тренажерами, скейт-парк и площадку для воркаута. Также появится многофункциональная спортивная коробка: летом там можно будет играть в баскетбол и мини-футбол, а зимой – кататься на коньках и проводить хоккейные матчи.

Кроме того, в сквере организуют фотозону с декоративной лодкой, приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть и выполнят озеленение территории.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк площадью 2,7 тысячи квадратных метров появится на стилобате одной из новых башен международного делового центра "Москва-Сити". Пространство разместят на уровне 6-го этажа. Там оборудуют зоны для спортивных занятий, деловых встреч и отдыха, а под навесом, образованным фасадом башни, появится амфитеатр.