Дептранс предупредил о штрафе за провоз животных без переноски после видео с лисой в метро

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Провоз животных в столичном метрополитене независимо от их размера запрещен без переноски, клетки и подобного оборудования, за это нарушение пассажирам грозит штраф. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте прокомментировали распространившееся видео в Сети, на котором ручной лисенок на поводке и в ошейнике сидит на руках у женщины-пассажирки метро.

Дептранс заявил, что исключением из правила о провозке животных являются собаки-поводыри. За нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Фиксируют нарушения и выписывают штрафы сотрудники ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее эксперты заявили, что кличка домашнего животного, совпадающая с именем нацистского преступника, при определенных обстоятельствах может стать поводом для уголовного преследования. Сама по себе кличка питомца при этом не является нарушением закона.

Если владелец публично использует такую кличку, сопровождая это одобрением идеологии нацизма, восхвалением личности преступника, оправданием его действий или демонстрацией нацистской символики, то это могут квалифицировать как пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики.

