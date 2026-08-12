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12 августа, 16:49

Шоу-бизнес

Супермодель Алессандра Амбросио объявила о помолвке

Фото: ТАСС/AP Photo/Scott A Garfitt

Супермодель Алессандра Амбросио выходит замуж. О помолвке с австралийским дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Модель опубликовала кадры предложения на пляже. На фотографиях видно, что Бак выложил на песке сердце из цветов, внутри которого встал перед Амбросио на одно колено.

"Я бы выбрала тебя в этой жизни и в каждой следующей. За вечность, любовь моя", – написала под фотографиями модель.

О романе пары стало известно в начале 2025 года, когда их заметили вместе на отдыхе в Рио-де-Жанейро. Еще в конце 2024-го Бак рассказывал в соцсетях, что встретил человека, который вдохновляет его и делает жизнь ярче.

До этого модель была помолвлена с бизнесменом Джейми Мазуром, от которого воспитывает двоих детей.

Ранее футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес. Пара опубликовала в социальных сетях фото обручальных колец.

По данным СМИ, свадьба прошла 8 августа в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где родился и вырос спортсмен. Церемония состоялась в городском соборе, после чего гости отправились в пятизвездочный отель Savoy Palace.

В Нью-Йорке состоялась свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

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