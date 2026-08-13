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Происшествия

Девушка пострадала из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области

Фото: depositphotos/Антон Великжанин

Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА ранения получила девушка, находившаяся на базе отдыха "Исток" под Донецком, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали. Медики уже оказывают ей необходимую помощь.

Кроме того, на территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка загорелась сухая трава. На место выехали специалисты экстренных служб. Беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ростовской области.

Тем временем Севастополь оказался временно обесточен из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре города. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет.

Ранее мужчина погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ в поселке Коренево Курской области. Беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный у частного дома. Местные власти выразили искренние соболезнования родственникам погибшего.

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