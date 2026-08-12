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12 августа, 22:57

Общество

Полицейские помогли вернуть хозяйке потерявшуюся на МКАД собаку

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Сотрудники полиции помогли вернуть хозяйке потерявшуюся на МКАД собаку по кличке Кнопка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

К старшему лейтенанту полиции Артему Попову на МКАД обратилась девушка. Она рассказала, что несколько дней назад в лесопарковой зоне возле МКАД сорвалась с поводка и убежала ее годовалая австралийская овчарка. Собака испугалась громких звуков салюта, и найти ее, несмотря на усилия хозяйки и волонтеров, не удавалось.

Накануне в Сети появилось видео, на котором похожая на Кнопку овчарка бегает вдоль МКАД. Неравнодушные водители провели операцию по спасению животного: один из автомобилистов поймал напуганную собаку и увез в своей машине. Увидев ролик, девушка обратилась за помощью к полицейским. Попов связался со своим напарником старшим лейтенантом полиции Камилем Бадиатуллиным.

"Используя возможности систем городского видеонаблюдения и специализированных видеокамер, инспекторы установили марку, номера и данные владельца автомобиля, который спас животное. С мужчиной связались и выяснили, что найденная им собака – это именно Кнопка", – написала Волк.

Питомец встретился с хозяйкой и вернулся домой.

Ранее спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, на улице Гризодубовой в Москве. Житель дома услышал мяуканье внутри своей машины. Мужчина открыл капот и обнаружил кота. Он снял аккумулятор, но самостоятельно достать животное не смог.

Прибывшие спасатели извлекли кота. По словам волонтеров, животное было чумазым, пыльным и перепуганным, но при этом ласковым. Спасатели предположили, что кот, скорее всего, домашний. Его забрали жители дома.

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