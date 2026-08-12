Хави возглавил сборную Нидерландов по футболу

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Победитель чемпионата мира 2010 года Хави назначен главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Соглашение со специалистом рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

На этом посту испанец сменил Рональда Кумана, который покинул должность после вылета команды в 1/16 финала ЧМ-2026.

Ранее Юрген Клопп был назначен на пост главного тренера сборной Германии по футболу. Контракт с 59-летним специалистом был подписан до июля 2030 года.

Он сменил на этой должности Юлиана Нагельсманна, под руководством которого немецкие футболисты участвовали в ЧМ-2026.

