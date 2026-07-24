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24 июля, 12:49

Спорт

Юрген Клопп стал главным тренером сборной Германии по футболу

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jan Woitas

Юрген Клопп получил пост главного тренера немецкой сборной по футболу. Об этом сообщил президент Германского футбольного союза Бернд Нойендорф во время пресс-конференции.

По информации спортивного журналиста и репортера, который специализируется на футбольных трансферах, Фабрицио Романо, контракт с 59-летним специалистом заключили до июля 2030 года.

Клопп сменил на этом посту Юлиана Нагельсманна, под руководством которого футболисты ФРГ участвовали в ЧМ-2026. Команда проиграла матч парагвайцам и вылетела с первенства в 1/8 финала.

Клопп был главным тренером ФК "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год. Под его руководством футболисты в 2019 году выиграли Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стали чемпионами Англии.

Также "Ливерпуль" под его началом завоевал Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2024 году ФК вновь получил Кубок английской лиги.

В 2019 и 2020 годах Клоппа признавали лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (FIFA). После ухода из "Ливерпуля" он занял пост руководителя футбольных операций в компании Red Bull. Кроме того, в разные годы тренировал немецкие клубы "Майнц" и "Боруссия".

Что касается Нагельсманна, то он подал в отставку с должности главного тренера сборной Германии по футболу сразу после вылета с мундиаля. Нагельсманн тренировал немецких футболистов с сентября 2023 года. Под его руководством команда добралась до 1/4 финала на домашнем чемпионате Европы в 2024 году.

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